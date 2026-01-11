アメリカ軍はシリアで活動する過激派組織「イスラム国」の複数の拠点に、大規模な空爆を実施しました。【映像】大規模な空爆の様子（米中央軍のXより）アメリカ軍は10日、シリア国内にある複数の「イスラム国」の拠点に攻撃を実施したと発表しました。死傷者の情報は明らかにしていません。CNNはアメリカ当局者の話として20機を超える軍用機が35カ所以上を対象に、90発以上の精密誘導弾を発射したと報じています。シリアで