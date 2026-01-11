【ロンドン共同】英紙テレグラフは10日、英政府がデンマーク自治領グリーンランドを中国やロシアから防衛するため、軍部隊の現地派遣を欧州の同盟国と協議していると伝えた。トランプ米大統領は北極圏で中ロの影響力を排除するためとしてグリーンランド領有を狙っており、欧州各国は懸念している。報道が事実なら、欧州各国が警備を強化することで米国がグリーンランドを獲得する必要はないことを示し、トランプ氏を説得したい