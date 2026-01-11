男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。スポニチアネックスでは、新グループ誕生を記念し9人にソロインタビュー。推しポイントや、目標について教えてもらいました。初回は「人懐っこくてごめんなSHY！」のあいさつで会場を沸かせているシャイレッド・生水稜也（14）。自己紹介カードの“似顔絵”にも注目です！――「稜也」という名前の由来を教えてください「神々しい。人に感動を与え