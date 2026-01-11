埼玉県春日部市の路上で車を運転し75歳の男性と衝突して死亡させたにもかかわらず、その場から逃走したとして65歳の女が逮捕されました。【映像】現場付近の様子団体職員の明日弓子容疑者（65）は10日午後5時40分ごろ、春日部市小渕の路上で散歩していた75歳の男性を車ではねて死亡させたにもかかわらず、その場から逃走した疑いがもたれています。警察によりますと、明日容疑者が左折しようとしたところ、男性を巻き込んだ