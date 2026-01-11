声優、アーティストとして活躍する伊達さゆりが１０日、千葉・イオンモール幕張新都心グランドモールでデビューミニアルバム「Ｐａｒｔｙ！Ｐａｒｔｙ！！Ｐａｒｔｙ！！！」（３月２５日発売）のリリース記念イベントを開催した。イベントは、伊達おなじみのオリジナルソング「１ｕｐ！」からスタート。ファンから事前に募集していた質問コーナーでは、「アーティストカラーは何色ですか？」と聞かれ、「ミニアルバムのコンセ