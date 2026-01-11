ブルージェイズに４年総額６０００万ドル（約９４億円＝契約時のレート）で巨人から移籍することが決まった岡本和真内野手（２９）が１１日、都内の日本記者クラブで会見を行った。岡本は３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及。「僕自身の意思としては選ばれたら日本代表のユニホームを着てプレーしたい気持ちはずっと持っている。選ばれたらうれしいと思っている」と話した。岡本は６日（