今が旬の「大根」を1本使い切る！万能な作りおきおかず みずみずしさが増してくる旬の「大根」。家に常備している乾物と合わせると、万能な作りおきおかずに。大根を1本使って、1週間を乗り切るレシピをまとめました。 大根＋ひじきで「甘酢漬け」大根＋高野豆腐で「常備菜」大根＋わかめで「ミネラルサラダ」大根の皮＋春雨で「きんぴら」「大根＋乾物」で栄養価がさらにアップ！ 大根の水分を乾物が吸収してくれるので、水っ