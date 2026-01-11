◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１月１１日、栗東トレセン京王杯２歳Ｓ５着のルートサーティーン（牡３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父イスラボニータ）は坂路をキャンター。リズム良く、脚取りも軽快だった。辻野調教師は「悪くないと思います。成長途上ですが、現状の力は出せると思います」と仕上がりにうなずいた。前走は初の１４００メートルに対応し、重賞で通用する力を見せ