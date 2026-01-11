引退したアスリートのセカンドキャリアは多岐にわたるが、これほど見事な転身は他にあるまい。東大を出てプロ野球選手となり、引退後に司法試験合格を果たしたのが宮台康平さん（30）である。文武両道を極め尽くした本人に聞くと……。＊＊＊【写真を見る】宮台康平さんに便りを送った「懐かしい仲間」とは？「プロ時代のほうがきつかった」2025年の司法試験の結果が発表されたのは11月12日。1581人が合格し、合格率は41.20