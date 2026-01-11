日田IC（11日午前8時ごろ） 雪の影響で、大分県内の高速道路では通行止めとなっている区間があります。 NEXCO西日本によりますと、11日午前6時から通行止めとなっているのは以下の区間です。 ◆大分道:日田IC～日出JCT（上下線） ◆東九州道:中津IC～別府IC（上下線） ◆日出バイパス:速見IC～日出IC（上下線）