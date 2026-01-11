長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」は、2026年1月31日まで「ぎょうざ増量キャンペーン」を実施中です。期間中にぎょうざを注文すると、お値段そのままで5個ごとに1個増量となります。15個注文で18個に増量注文するぎょうざの個数によって、増量の個数が異なります。・5個注文なら1個増量→計6個に・10個注文なら2個増量→計12個に・15個注文なら3個増量→計18個にリンガーハットのぎょうざの店内標準価格は5個が300円、10個が