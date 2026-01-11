ことしの干支、“うま”の話題です。「馬そり体験」が今シーズンから湯沢町で始まりました。馬に引っ張られながら雪景色を楽しむひととき。企画したのは年男の「一馬さん」。まさに“馬づくし”です。 雪景色の中で、そりを引くのは 白銀の世界…のっしのっしと、そりを引くのはことしの干支・うまです。湯沢町で今シーズンから始まった「馬そり」体験。 馬と触れ合いながら雪景色を楽しむことができます。記者