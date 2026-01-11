緑内障は、眼圧の上昇により視神経に障害が起き、視野異常を引き起こす疾患です。 ただし、正常眼圧緑内障と呼ばれる、眼圧が正常範囲内（10～20mmHg）にもかかわらず発症する緑内障もあります。この種類の緑内障は、視神経の脆弱性や血流の問題が関係していると考えられています。日本の疫学調査によると、40歳以上の人口において、正常眼圧緑内障の頻度は2.04%で、眼圧が高い緑内障（0.58%）の約3.5倍であることが分かっ