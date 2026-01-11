現地１月10日に開催されたFAカップ３回戦で、鎌田大地が所属する前回王者のクリスタル・パレスが、６部のマクルズフィールドと敵地で対戦。怪我で戦列を離れている鎌田は欠場したなか、アマチュアクラブに１−２で衝撃の敗北を喫した。43分に先制を許すと、61分にも失点。必死に反撃したものの、90分にジェレミ・ピノがFKで１点を返すのがやっとで、英紙『THE Guardian』曰く「ほぼあらゆる指標から見て、FAカップ史上最大かつ