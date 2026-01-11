Snow Manの向井康二が自身のInstagramで幼少期の写真を公開した。 ■向井康二「パパママありがとう」 向井は1月10日に、「今日はタイではこどもの日」として、計5点の幼少期の写真を投稿した。 【写真】向井康二が幼少期の写真を5点公開 カメラ目線の写真に始まり、2枚目にはヒーローコスチュームのような洋服を着て遊具につかまるショットを。3枚目には大きなゴルフクラブを持った躍動感あふれるショット、