【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北海道発のスーパー天然キャラ＆日本ミュージカル界期待の新星、島太星（しまたいせい）が、約8年ぶりにオリジナルシングル「ワンデイした子に恋をした」を1月11日に配信リリースする。 ■恋に落ちていく男性のピュアなストーリーを甘く力強い歌声で歌唱 2026年3月～4月に東京・大阪で上演される名作『ブラッド・ブラザーズ』など大型