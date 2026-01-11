37分で終了したテニスの試合をめぐり、SNSでは困惑から嘲笑までさまざまな反応が出ている/lusia83/iStockphoto/Getty Images（CNN）誰にも注目されずに終わってもおかしくない試合だった。だが、実際には瞬く間にネット上で話題となった。国際テニス連盟（ITF）の女子の下部大会「W35」の1回戦がケニア首都ナイロビで、クレーコートを舞台に行われた。通常であればテニス界で大きな話題になることはない大会だが、37分間にわたって