俳優の篠原涼子、ジェシー（SixTONES）、藤木直人が11日、日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）第1話完成披露試写会＆舞台あいさつに登場した。【写真】ダジャレ連発した篠原涼子！ジェシー＆藤木直人も笑う舞台挨拶の様子同作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）