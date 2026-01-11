お笑い芸人のやす子さんが、自身のＸを更新。自身の心境を綴った投稿に、大きな反響が起きています。 【写真を見る】【 やす子 】 「心疲れました」ＳＮＳの投稿に「大丈夫でしょうか？」「ご無理なさらず」「これからも応援し続ける」ファン反響１０日、やす子さんは「心疲れました」と、短く投稿。この投稿にファンからは「お疲れさまです。どうかご無理なさらずに。」・「心が疲れる時ってあるよね…。無理せず休も