Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「荷物は最小限でいいけど、収納力は欲しい」。そんなプチお悩みにちょうどよく応えてくれるのが、この「本革小でかけトート」。iPadが収まる収納力がありながら、小ポケットと財布を付け替えられる便利さ。日々の外出に自然と手が伸びる理由を、リアルな使用感とともに紹介します。このサイズ感、ありそうでなかった！