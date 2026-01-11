高市早苗首相が2026年1月9日、Xで首相公邸への引っ越しをめぐる夫・山本拓元衆院議員の反応を明かし、注目を集めている。「夫は、落ち込んでいる様子でした」高市氏は1月4日、「昨年12月29日（月）の総理公邸への引っ越し後は、段ボール箱の谷間で生活しながら、外出時に必要な物（バッグやアクセサリー）が入った箱を探し出す日々でしたが、今日1月4日（日）の明け方に、ついに段ボールの開封と片付けを終了しました」などと報告