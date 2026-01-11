女優の原菜乃華（22歳）が、1月10日に放送されたラジオ番組「原菜乃華のオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。人間史上最強の寒がりで「寒がりの帝王は私」と語った。原菜乃華が、オープニングのトークとして「眼圧検査が苦手。覗いたら見える赤い風船とか小さい家。もう、あれが嫌すぎて、夢に出てくるくらいに苦手です」と話した後で、「寒さが苦手ですね。今の時期なんか、撮影中はカイロを最低10枚は体に貼りながら