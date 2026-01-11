ロゴスウェットシャツを着たいけれど、カジュアルすぎるのはちょっと……。そんなミドル世代は、知的で上品な印象を与えるネイビーを選ぶといいかも。今回は【グローバルワーク】から、こなれ感のある大人カジュアルコーデを楽しめそうな、ロゴスウェットシャツをご紹介。前後2WAYで着用できるので、着こなしのバリエーションも広がりそう。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考に。 サ