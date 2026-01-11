女優の原菜乃華（22歳）が、1月10日に放送されたラジオ番組「原菜乃華のオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した高橋文哉のラジオスキルを目の当たりにして「絶対断ろうって思ったんです。絶対断る！って思って……来ちゃって」と語った。原菜乃華が、今回「オールナイトニッポン0」のオファーがくるきっかけとなった、「高橋文哉のオールナイトニッポンX」に出演した時のことを振り返る。原