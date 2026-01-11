食楽web 日本から飛行機で約2～3時間とアクセスも良く、近年は感度の高いカフェやレストランが急増。「韓国のハワイ」とも称されるリゾート地でありながら、黒豚や新鮮な海産物、島野菜など、ここでしか味わえない食文化が息づき、旅の楽しみは尽きません。 今回は、そんなチェジュ島を訪れたらぜひ味わいたい、ご当地グルメを中心に5つのスポットをご紹介します。 城山日出峰エリアで味わう、海鮮チゲと海鮮スンド