俳優・鈴木福の妹で女優の鈴木夢が、家族で韓国へ旅行したことを報告した。夢は１１日までにインスタグラムで「年始に家族旅行で韓国に行ってきました！」と報告。「南山タワーからの景色、綺麗だった〜」と、夜景をバックに笑顔を見せるショットなどをアップした。さらに「最後の写真よーく見たらめっちゃホラー」と、暗闇の中で夢だけが写っているように見えて、実は兄・福も笑顔で写っているショットもアップした。最後