語呂合わせで「風呂の年」の２０２６年にちなみ、寒い冬に暖かさを感じてもらおうと、札幌市青少年科学館（厚別区）で風呂や温泉にまつわる科学を学べる特別展が開催されている。１８日まで。会場では、温泉が湧き出る仕組みや入浴剤による効果の違いをパネルで説明。蒸気浴などから始まったとされる日本の入浴の歴史も紹介されている。道内各地の温泉から集めた温泉水の嗅ぎ比べや、タオルであおいだ風速を計測できる熱波師体