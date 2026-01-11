1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、ジェニーとZO ZAZZがスペシャルなトークを披露した。【映像】胸元大胆なドレス姿のジェニージェニーは、2016年にガールズグループBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2018年にソロデビューし、2025年にリリースした1stアルバム『Ruby』は韓国のみならず、世界中で大きな話題を集めた。ZO ZAZZは、昨年40歳でデビューした人気歌手で、韓国の音楽プラット