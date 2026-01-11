Hi-STANDARDが昨年11月にリリースしたミニアルバム『Screaming Newborn Baby』より、「A Ha Ha」のミュージックビデオが公開された。【動画】ドリフ感！Hi-STANDARD「A Ha Ha」ミュージックビデオ「A Ha Ha」は、Hi-STANDARDらしいユーモアがふんだんに詰め込まれた一曲。怒りや嫉妬、正義感すらも抱えながら、「それでも楽しもうぜ」と軽やかに突き抜けていくメッセージは、肩の力を抜いて人生を肯定するような温かさと、思