女性なら必ず経験する「更年期」。閉経の前後約5年ずつの10年ほどが更年期とされ、女性ホルモンの低下により様々な不調が現れることがあります。47歳で更年期障害の症状が現れ始めたファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは、「女性は更年期を見据えてライフプランを考えてほしい」と言います。高山さんご自身の経験とお金のプロの視点から、更年期のリアルと対策について、連載でお届けします。（第2回）文＝高山一恵前回は、