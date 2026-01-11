県内は強い冬型の影響できょうの夜はじめ頃からあす昼前にかけて大雪に警戒し、庄内では雪を伴った暴風や、高波に警戒してください。 山形地方気象台によりますと、あす午前6時までの24時間予想降雪量は多い所で、県内の山沿い80センチ村山、置賜、最上50センチ庄内40センチ あさって（13日）午前6時までにさらに、県内の山沿い40センチ村山、置賜、最上20センチ庄内15センチ 庄内