元巨人監督の高橋由伸氏（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。現役引退を発表した元巨人、前ロッテ投手の沢村拓一氏（37）にねぎらいの言葉を贈った。インスタグラムに巨人監督時代の高橋氏、当時現役だった元巨人の上原浩治氏と沢村氏による2018年4月撮影の3ショットをアップ。「監督時代の2018年、4月3日の中日戦。澤村が2番手、上原が3番手で登板し、それぞれ1イニングを無失点に抑えてチームも勝利しました。偶然