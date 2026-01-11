◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１月１１日、栗東トレセンこうやまき賞を制して臨むクールデイトナ（牡３歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父フォーウィールドライブ）は坂路を６４秒２―１５秒７で落ち着き十分に駆け上がって最終調整。宮地調教師は「昨日はピリっとしていたが、ガスが抜けていつも通りの感じで上がってこられた」と納得の表情を浮かべた。メンバー唯一の２勝馬。前走