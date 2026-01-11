高市早苗首相が１１日放送のＮＨＫ「日曜討論」（日曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。インタビューは今月８日に行われた。その中で各世論調査で「高い内閣支持率が続いています。通常国会の会期中に衆議院を解散するということは選択肢としてあるんでしょうか？」と問われた。高市首相は「うーん…解散についてですか？まあ、今はとにかくあの令和７年度の補正予算、せっかく年内に成立させていただいてですね。これを早期執