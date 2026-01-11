歌手の氷川きよしさん（48）が、1月12日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。【写真】水着ショットも披露した氷川きよしさん2000年にデビューして、昨年25周年を迎えた氷川さん。3年前には歌手活動を休止して、1年8カ月の休養期間を経て、また成長した姿を見せています。休養したのは、休みなく22年走り続け、自分の人生を考える時間を作りたかったからだといいます。休養中は