よく耳にする英単語に1文字足すと、新たな意味に！ 脳トレにもなる英語クイズです。今回のお題は「耳」を表す英単語「ear」。1文字足して「梨」に変えてみてください。問題：「ear」に1文字足して「梨」にしてください「ear」にアルファベットを1文字足して、果物の「梨（なし）」という意味の単語を完成させてください。1. P2. D3. B答えを見る↓↓↓↓↓正解：1. P正解は「1. P」で、単語は「Pear」でした。▼解説「ear（耳）」