1632年に創建された長崎市の唐寺・崇福（そうふく）寺にある国宝「第一峰門（だいいっぽうもん）」と「大雄（だいゆう）宝殿」の一部が破損していることが分かった。30年にわたって管理が行き届いておらず、中国の建築様式の影響が色濃い門の軒下装飾が欠損し、宝殿の柱には傷みが出ている。昨年秋、住職が死去したことで判明し、同市の長崎歴史文化博物館が調査に入った。