札幌・中央警察署は2026年1月10日、住所不定・無職の女（54）を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。女は、札幌市中央区北5条西5丁目の書店で本3冊（販売価格合計2643円）を盗んだ疑いが持たれています。1月10日午後2時半ごろ、警備員が女を確保し、従業員から「万引きした犯人を確保している」と警察に通報があり事件が発覚しました。警察によりますと、女は手に持った上着の中に本3冊を隠して盗んだとみらているということです