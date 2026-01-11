１月１０日の「１１０番の日」に合わせ、大阪府警が防災などについて呼びかけました。大阪府警が堺市の商業施設で行ったイベントでは、パトカーに乗ることができる体験や危険物の捜索などを行う警備犬の訓練が披露されました。また、防災への意識を高めるプログラムでは、機動隊員による災害時の救助の実演や自衛隊員らによる炊き出しが行われ、災害への備えを呼びかけました。府警によりますと、去年１年間で寄せられた１