北海道・江別警察署は2026年1月10日、江別市に住む無職の男（51）を非現住建造物等放火未遂の疑いで現行犯逮捕しました。男は1月10日午後8時ごろ、江別市上江別の「江別すずらん病院」敷地内にあるデイケア施設の玄関前に灯油をまき、放火しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、火は建物に燃え移ることはなく、デイケアセンターには職員や利用者などもいなかったため、けが人はいないということです。病院の