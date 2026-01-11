兵庫県養父市で巨大な和紙に書き初めをするイベントが行われました。色とりどりの墨汁を使って力強く言葉をしたためます。書いているのは縦２００ｃｍ、横幅は２０２６年にちなみ２０２６ｃｍ、２０ｍを越える巨大な和紙です。イベントには小さな子どもから高齢者まで約１００人が参加しました。「『点滴穿石』っていう四字熟語を書きました。小さい努力から始めたら大きい結果になるという意味。中学生に向けて頑張りたい