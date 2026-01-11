京都市では茶道・表千家の新年最初の茶会「初釜」が始まりました。表千家の不審菴では１０日、新年最初の茶会である「初釜」が行われました。厳かな雰囲気の中、１５代家元の千宗左さんが今年の干支「午」にちなんだ道具などを使って御点前を披露しました。招待された京都市の松井孝治市長や茶道三千家の１つ、武者小路千家の家元後嗣、千宗屋さんらが参加し「濃茶」を味わいました。表千家の初釜は今月１４日まで行われ