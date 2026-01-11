ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が今年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のカナダ代表を辞退したことが分かった。10日（日本時間11日）、カナダの放送局「スポーツネット・カナダ」のシ・ダビディ記者が自身のX（旧ツイッター）で伝えた。同記者は「カナダにとって厳しいWBCニュース」として「フレディ・フリーマンが個人的な理由で辞退」と投稿した。両親がカナダ出身のフリーマンは17