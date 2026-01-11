◆卓球ノジマＴリーグ（１０日、横浜国際プール）女子３位の日本ペイントマレッツ（日本ペイント）が敵地で首位の木下アビエル神奈川（神奈川）を４―０で破って１４勝目（６敗）を飾った。ボーナス点を含む勝ち点４９に伸ばし、神奈川、日本生命を抜いて首位に浮上した。神奈川は今季ホーム初黒星の４敗目（１４勝）を喫し、勝ち点４７で２位に後退した。カットマン・佐藤瞳が２０２６年初戦からフル稼働した。第１試合では