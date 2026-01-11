１月１１日の京都競馬１レース、３歳未勝利（ダート１８００メートル＝１６頭立て）で、和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝が乗ったメイショウソウテン（牡３歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が１コーナーで落馬、競走を中止した。落馬直後に動けなかった和田竜騎手は、担架でコースの外に運び出され、そのあと病院に搬送された。関係者によれば、左脚と左腕に痛みがあるが、意識はあるとのこと。その