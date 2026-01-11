新しい一年の扉が開く1月は、始まりのエネルギーが満ちるとき。吉日を味方につけると、さらに行動力が高まり、明るい未来に向けての力強い一歩が踏み出せそうです。2026年1月11日は、物事が発展する「三合」の日。人気占い師の水晶玉子さんに、この日に実践したい開運行動についてききました。2026年1月11日（日）は開運日やりたいことに力を注いで。人への連絡も吉「三合」は十二支の組み合わせがよく、物事を発展させる運気を持