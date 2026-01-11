津山市内の積雪 11日午前 強い冬型の気圧配置の影響で日本海側は荒れた天気となり、岡山県北部でも雪や強い風に見舞われました。 岡山地方気象台は、11日夜から12日にかけて雪や風などに警戒するよう呼び掛けています。岡山地方気象台によりますと、11日朝の津山市の最低気温はマイナス０．2度と2月下旬並みでした。 強い冬型の気圧配置の影響で雪だけでなく強い風にみまわれ、津山市には大雪注意報やなだれ注意報などが