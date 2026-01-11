¥·¥ó¥¶¥óµ­Ç°¤Î¹¶Î¬POINT ¡Ú½Å¾ÞÁÈ¡ÛÁ°Áö¥Þ¥¤¥ë½Å¾Þ½ÐÁö¤¬¹¥Áö¾ò·ï Á°Áö1400£Í°Ê²¼¤Î½Å¾Þ¤Ë½ÐÁö¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦5¡Ï¤Ç¡¢25Ç¯②¿Íµ¤¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤â£´Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿1800£Í°Ê¾å¤Ï¡Î0¡¦0¡¦1¡¦6¡Ï¤ÇÏ¢ÂÐÇÏ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ °ìÊý¡¢Æ±µ÷Î¥¤Î¥Þ¥¤¥ë½Å¾ÞÁÈ¤Ï¡Î1¡¦3¡¦3¡¦18¡Ï¤À¤¬¡¢Á°Áö£±·åÃå½ç¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡Î1¡¦3¡¦3¡¦13¡Ï¤ÈÆ¬¿ô¤â¹Ê¤ì¤ë¡£ ¥·¥ó¥¶¥óµ­Ç°²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿ ¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø