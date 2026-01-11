【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１０日、イラン各地で続いている政府への抗議活動を巡り、「イランは、かつてないほど自由を求めている。米国は支援の準備ができている」と自らのＳＮＳに投稿した。トランプ氏は、介入の可能性について繰り返し警告しており、イラン当局をけん制する狙いがあるものとみられる。これに関連し、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは１０日、米当局者の話として、トランプ政