「大相撲・初場所初日」（１１日、両国国技館）“史上最強の新弟子”として注目を集める東序ノ口１９枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が、初めて番付表にしこ名が載った序ノ口デビューを白星で飾った。相手の西序ノ口１９枚目の天昇山（２１）＝玉ノ井＝は同じモンゴル出身、１９７センチの現役最長身力士で既に関取級の実力を持つとされる。逸材同士の激突は左四つでがっぷり組み、旭富士が寄り進むと土俵際で体を振られ、あ